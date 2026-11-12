Jensen Huang, vd för Nvidia, under besök i Stockholm nyligen.

Nvidias aktie faller 7 procent i den amerikanska förhandeln efter uppgifter om att styrelsen överväger att sparka vd:n Jensen Huang efter otrohetshärvan. Även om aktien fortfarande är en bra investering på sikt skulle Saxo Banks chefsstrateg Charu Chanana avvakta med att köpa den nu.

– Jag skulle råda dippköpare att vara lite försiktiga och avvakta tills läget klarnar, säger hon till Bloomberg.

Vital Knowledges Adam Crisafulli konstaterar att härvan kring Jensen Huang är negativ för bolaget. ”Hans avgång skulle utan tvekan vara ett hårt slag”, skriver han i en kommentar.