Expert: Stor osäkerhet om minor i Hormuzsundet
Trots avtalet mellan USA och Iran kan rädslan för minor orsaka fortsatta förseningar för fartygstrafiken genom Hormuzsundet, rapporterar New York Times och BBC.
I början av kriget uppgav Iran att man hade lagt ut sjöminor i sundet, men det är oklart om det faktiskt stämmer. Till DN säger Hans Liwång, professor i försvarssystem på Försvarshögskolan, att landet behöver klargöra om det bara var tomma hot eller inte.
Om det ligger minor i sundet skulle röjningsarbetet gå väldigt mycket snabbare om Iran kunde berätta var minorna är placerade, menar Liwång.
– Att nu på måfå söka minor utan sådan information är ett väldigt tidskrävande arbete, säger han till DN.
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