ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Oljetankrar och fraktfartyg i Omangulfen, i närheten av Hormuzsundet. (AP/TT)
MellanösternkrisenFredssamtalen

Expert: Stor osäkerhet om minor i Hormuzsundet

Av Felix Ruiz Wedjesjö
Publicerad:

Trots avtalet mellan USA och Iran kan rädslan för minor orsaka fortsatta förseningar för fartygstrafiken genom Hormuzsundet, rapporterar New York Times och BBC.

I början av kriget uppgav Iran att man hade lagt ut sjöminor i sundet, men det är oklart om det faktiskt stämmer. Till DN säger Hans Liwång, professor i försvarssystem på Försvarshögskolan, att landet behöver klargöra om det bara var tomma hot eller inte.

Om det ligger minor i sundet skulle röjningsarbetet gå väldigt mycket snabbare om Iran kunde berätta var minorna är placerade, menar Liwång.

– Att nu på måfå söka minor utan sådan information är ett väldigt tidskrävande arbete, säger han till DN.

Omni förklararDet här är nya Iranavtalet: En deal om att fortsätta förhandla

Omni Mer
Liwång: ”Tror att många rederier fortfarande är tveksamma”
Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg
USA: Iran hade cirka 5 000 minor innan kriget
NY Times  · Ofta betalvägg
Minröjningsarbetet kan ta upp till sex månader
BBC
Annons
Sommardeal: upp till 30 % rabatt på utvalda hotell hos Elite
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
MellanösternkrisenFredssamtalenUSAMellanösternIranNordamerika Försvarshögskolan