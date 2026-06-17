Expert: Stor osäkerhet om minor i Hormuzsundet

Oljetankrar och fraktfartyg i Omangulfen, i närheten av Hormuzsundet.

Trots avtalet mellan USA och Iran kan rädslan för minor orsaka fortsatta förseningar för fartygstrafiken genom Hormuzsundet, rapporterar New York Times och BBC.

I början av kriget uppgav Iran att man hade lagt ut sjöminor i sundet, men det är oklart om det faktiskt stämmer. Till DN säger Hans Liwång, professor i försvarssystem på Försvarshögskolan, att landet behöver klargöra om det bara var tomma hot eller inte.

Om det ligger minor i sundet skulle röjningsarbetet gå väldigt mycket snabbare om Iran kunde berätta var minorna är placerade, menar Liwång.

– Att nu på måfå söka minor utan sådan information är ett väldigt tidskrävande arbete, säger han till DN.