Expert: Ovanligt förlopp – gasflaskor kan ligga bakom

Videoklipp från den dödliga pubbranden i Bangkok visar ett våldsamt brandförlopp, där eld fullkomligen sprutar ut ur lokalen.

Johan Szymanski, brandchef på Uppsala brandförsvar, säger till Aftonbladet att större gasolflaskor kan förklara förloppet.

– En annan teori är att det handlar om underventilerade brandgaser som plötsligt får tillgång till syre.

Det är fortfarande oklart vad som orsakade branden men enligt en preliminär bedömning startade den i en luftkonditioneringsanläggning. Szymanski säger att brandförloppet är ”väldigt ovanligt” och att större gasflaskor inte ska förvaras i en lokal.

Minst 27 personer har dött och 63 skadats, varav 22 allvarligt.