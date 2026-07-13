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Sky News rapporterar från platsen
Pubbranden i Bangkok

Expert: Ovanligt förlopp – gasflaskor kan ligga bakom

Av Emma Hedlin
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Videoklipp från den dödliga pubbranden i Bangkok visar ett våldsamt brandförlopp, där eld fullkomligen sprutar ut ur lokalen.

Johan Szymanski, brandchef på Uppsala brandförsvar, säger till Aftonbladet att större gasolflaskor kan förklara förloppet.

– En annan teori är att det handlar om underventilerade brandgaser som plötsligt får tillgång till syre.

Det är fortfarande oklart vad som orsakade branden men enligt en preliminär bedömning startade den i en luftkonditioneringsanläggning. Szymanski säger att brandförloppet är ”väldigt ovanligt” och att större gasflaskor inte ska förvaras i en lokal.

Minst 27 personer har dött och 63 skadats, varav 22 allvarligt.

Szymanski: ”Om man jämför med en gasbuss som brunnit brukar jetlågan se liknande ut”
Aftonbladet
Ölbackar och bord blockerade nödutgångarna
Reuters  · Ofta betalvägg
Det finns inga uppgifter om drabbade svenskar
radio+text · Sveriges Radio
En av de dödligaste bränderna i Thailand på senare år
www.theguardian.com
Flera av offren hittades på toaletterna i bakre delen av puben
AP  · Ofta betalvägg
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