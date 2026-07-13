Expert: Ovanligt förlopp – gasflaskor kan ligga bakom
Videoklipp från den dödliga pubbranden i Bangkok visar ett våldsamt brandförlopp, där eld fullkomligen sprutar ut ur lokalen.
Johan Szymanski, brandchef på Uppsala brandförsvar, säger till Aftonbladet att större gasolflaskor kan förklara förloppet.
– En annan teori är att det handlar om underventilerade brandgaser som plötsligt får tillgång till syre.
Det är fortfarande oklart vad som orsakade branden men enligt en preliminär bedömning startade den i en luftkonditioneringsanläggning. Szymanski säger att brandförloppet är ”väldigt ovanligt” och att större gasflaskor inte ska förvaras i en lokal.
Minst 27 personer har dött och 63 skadats, varav 22 allvarligt.
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