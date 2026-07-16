Expert: Risk för evighetskrig efter upptrappade attacker

Kriget mellan USA och Iran är på väg in i en ny fas med upptrappade attacker parterna emellan. Mellanösternexperten Anders Persson säger till SvD att det finns risk att konflikten utvecklas till ett evighetskrig.

– Jag tror inte Trump löser det här under den tiden han har kvar vid ämbetet, säger han.

På frågan om Persson tror att det fortfarande pågår fredsförhandlingar mellan parterna svarar han att det ”troligtvis pågår försök”. Han tror däremot inte att det blir några genombrott.

Det har gått drygt en vecka sedan Trump sa att vapenvilan var över. Därefter har attackerna eskalerat.