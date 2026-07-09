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Människor vid Hormuzsundet. (Amirhosein Khorgooi /AP/TT / AP)
MellanösternkrisenIrankriget

Expert: Sannolikt måste en av parterna ge vika helt

Av Jacob Ruderstam
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USA har endast två rimliga alternativ i Iran, och inget av dem är bra. Det säger Fredrik Meiton vid Utrikespolitiska institutets Mellanösternprogram till DN.

Ett omfattande amerikanskt angrepp, exempelvis en markinvasion eller utdragna flygattacker, är en dålig idé på grund av risken för stigande oljepriser, menar han. Men det enda alternativet som då återstår är att acceptera iransk kontroll över viktiga Hormuzsundet.

– Vilket skulle innebära en enorm prestigeförlust för USA, säger han till tidningen.

Meiton ser situationen som ”ett nollsummespel” där antingen USA eller Iran lär behöva ge vika helt för att situationen ska förändras.

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