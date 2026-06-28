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En bild på vicepresident JD Vance, som träffade iranska företrädare i Schweiz förra veckan. (Nathan Howard /AP/TT / AP)
MellanösternkrisenFredssamtalen

Experten: Anfallen kan få avtalet att bryta samman

Av Jacob Ruderstam
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Iran och USA testar varandras gränser i Persiska viken. Det säger Mellanösternexperten Alexander Atarodi till SvD efter de nya attackerna som sker trots avtalet om vapenvila som länderna undertecknat.

Atarodi säger att de politiska diskussionerna som var planerade att äga rum under den 60 dagar långa vapenvilan ännu inte har kommit i gång. Han tror att avtalet fortfarande gäller, men understryker att det blir svårt att få till en omfattande fred.

– Det kommer att bli väldigt svårt och sannolikheten är väldigt låg att vi får fram ett riktigt avtal efter dessa 60 dagar.

Aron Lund, Mellanösternexpert vid Utrikespolitiska institutet, är inne på samma spår i en intervju med SVT Nyheter. Han säger att attackerna kan få allvarliga konsekvenser.

– Det värsta scenariot är att avtalet bryter samman.

Atarodi: Attackerna inte en återgång till det omfattande kriget som vi såg i början av mars
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Lund: Mer troligt att det som sker nu kommer att hållas på en begränsad nivå
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MellanösternkrisenFredssamtalenUSAUtrikespolitiska institutetIranMellanösternNordamerika