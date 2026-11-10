Svenska hushåll kan behöva sätta hoppet om lägre elpriser till väderfenomenet El Niño. Det skriver SvD.

Väderfenomenet gör att Stilla havet blir varmare än normalt, vilket kan påverka vädret även i Europa. Efterfrågan på gas kan bli lägre vid en mild vinter och blåsigt väder, vilket är bra för vindkraften. Det menar elmarknadsanalytikern Elin Akinci vid ELS Analysis.

I stället för långa perioder med höga priser kan elkunder behöva räkna med stora prissvängningar i vinter.

– De dagar det blåser kommer priserna vara väldigt låga, medan det riskerar att bli väldigt dyrt när det är kallt och vindstilla, säger hon.