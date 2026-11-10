Experten: Väderfenomenet kan bidra till lägre elpriser
Svenska hushåll kan behöva sätta hoppet om lägre elpriser till väderfenomenet El Niño. Det skriver SvD.
Väderfenomenet gör att Stilla havet blir varmare än normalt, vilket kan påverka vädret även i Europa. Efterfrågan på gas kan bli lägre vid en mild vinter och blåsigt väder, vilket är bra för vindkraften. Det menar elmarknadsanalytikern Elin Akinci vid ELS Analysis.
I stället för långa perioder med höga priser kan elkunder behöva räkna med stora prissvängningar i vinter.
– De dagar det blåser kommer priserna vara väldigt låga, medan det riskerar att bli väldigt dyrt när det är kallt och vindstilla, säger hon.