Experter: ”Är en fullständig kapitulation från USA:s sida”

Experten Fredrik Meiton beskriver det avtal som uppges vara det senaste utkastet som en ”fullständig kapitulation från USA”.

Om USA och Iran faktiskt skriver under det 14 punkter långa samförståndsavtal som Bloomberg publicerade på onsdagen – och som påstås vara det senaste officiella utkastet – så innebär det ett ”svidande nederlag för USA och Donald Trump”.

Det säger Fredrik Meiton, som är chef för Nordafrika- och Mellanösternprogrammet på Utrikespolitiska institutet, i en intervju med DI.

– Jag läser det som en fullständig kapitulation från USA:s sida. Det är enorma eftergifter, säger Meiton och hänvisar bland annat till de punkter som innebär att USA ska verka för att häva flera internationella sanktioner mot Iran.

Liknande omdömen hörs från flera håll runt om i världen. I en kolumn för Bloomberg skriver analytikern John Authers att ”det var få som trodde att det skulle vara USA, inte Iran, som skulle vifta med en vit flagga”.

”Det är svårt att se vad den här amerikanska eskapaden har åstadkommit, mer än att döda en väldigt gammal man”, skriver Authers fortsatt och syftar på ayatolla Ali Khameneis död i början av kriget.