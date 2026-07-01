Experter: Börsen har mer att ge – ingen irrationell eufori

JJ Kinahan, Cboe Global Markets, om årets första halvår:

”Marknaderna har visat sig vara riktiga slitvargar och har fortsatt att leverera trots all den oro som har omgett den här imponerande uppgången, som har stått emot kraftiga nedställ, kriget med Iran och en rad andra yttre faktorer.”

Jeff Buchbinder, LPL Financial:

”Snarare än att signalera slutet på tjurmarknaden framstår de nuvarande förhållandena som mer förenliga med en mogen tjurmarknad som kan vara mogen för en paus. Vi är fortsatt positiva till aktier.”

Patrick O’Hare, Briefing.com, om andra kvartalet:

”Det andra kvartalet [...] var ett stort kvartal tack vare uppgången i de megastora bolagen och halvledaraktierna samt vapenvilan mellan USA och Iran.”

Kathleen Brooks, XTB, om kvartalet:

”De senaste tre månaderna har dominerats av kraftiga uppgångar för chipaktier och tekniktunga index, en starkare dollar som har pressat ned yenen till den lägsta nivån på 40 år och skiftande geopolitiska risker som har satt avtryck på råvarumarknaderna.”

Oliver Pursche, Wealthspire Advisors:

”Vi har haft ett fantastiskt första halvår, betydligt bättre än de flesta väntade sig.”

”Trots allt geopolitiskt stök går den amerikanska ekonomin bra och bolagsvinsterna är starka.”

Tim Holland, Orion:

”Världen fortsätter att fokusera på AI-investeringarna och AI-temat, och det är också befogat, men om man tittar under huven på marknaden är det värdeaktier snarare än tillväxtaktier som har gått bäst hittills i år och även under juni.”

Axel Rudolph, IG, om dollarn:

”En viktig drivkraft bakom dollarns uppgång har varit att den nye Fed-chefen Kevin Warsh har tillträtt, vars offentliga uttalanden har tolkats som betydligt mer hökaktiga än vad USA:s president Donald Trump sannolikt hade önskat.”

Källor: Bloomberg, Reuters, AFP, CNBC.