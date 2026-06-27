Experter: Överenskommelsen kan falla när som helst

Avtalet mellan Iran och USA är extremt känsligt och kan kollapsa när som helst. Det säger Andrea Dessi, professor i internationella relationer vid Amerikanska universitetet i Rom, till Al Jazeera.

Under gårdagen utbytte de båda sidorna attacker som formellt innebar ett brott mot vapenvilan. Enligt Dessi försöker Iran och USA båda framstå som att det är de som kontrollerar det strategiskt viktiga Hormuzsundet. Samtidigt måste båda sidor vara försiktiga så att de inte går för långt.

– Det är uppenbart att det ligger både i Irans och USA:s intresse att inte låta detta eskalera till en fullskalig konflikt, säger Dessi.

Den före detta underrättelseofficeren Karen Gibson beskriver situationen på ett liknande sätt i Fox News. Hon menar att Irans inledande attack – som träffade ett Singaporeflaggat fartyg utan att orsaka några större skador – var ”välkalibrerad”.

– De vill verkligen inte tillbaka ner i den där eskalerande våldsspiralen, säger hon.