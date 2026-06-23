Experterna om Wall Street: AI-oro ger skakig börs

Fredshopp och fallande oljepriser övertrumfades av oro för hållbarheten i AI-rallyt. Det säger bedömare till flera medier efter att tekniksektorn sänkt Wall Street på måndagen.

Det som sticker ut mest är att teknikjättarna fortfarande får mycket låg avkastning på sina enorma AI-investeringar, säger Matt Maley på investeringsbolaget Miller Tabak till Bloomberg.

Även om storpolitiken fortsätter skapa volatilitet på kort sikt, kan förändringar i investerarnas förtroende för hur hållbart AI-rallyt är också ge kraftiga marknadssvängningar, bedömer Ulrike Hoffmann-Burchardi på storbanken UBS.

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