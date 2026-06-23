Experterna om Wall Street: AI-oro ger skakig börs
Fredshopp och fallande oljepriser övertrumfades av oro för hållbarheten i AI-rallyt. Det säger bedömare till flera medier efter att tekniksektorn sänkt Wall Street på måndagen.
Det som sticker ut mest är att teknikjättarna fortfarande får mycket låg avkastning på sina enorma AI-investeringar, säger Matt Maley på investeringsbolaget Miller Tabak till Bloomberg.
Även om storpolitiken fortsätter skapa volatilitet på kort sikt, kan förändringar i investerarnas förtroende för hur hållbart AI-rallyt är också ge kraftiga marknadssvängningar, bedömer Ulrike Hoffmann-Burchardi på storbanken UBS.
Läs experternas kommentarer om gårdagen på Wall Street nedanför.
Experterna om Wall Street
Bill Northey, investeringschef på US Bank, om nedgången i AI-aktier:
”Om man zoomar ut finns några av de starkaste fundamentala drivkrafterna inom utbyggnaden av AI-datacenter. Det gäller både hyperscalers och många av de komponenter som krävs för den fortsatta expansionen.”
Matt Maley på Miller Tabak om AI-sektorn:
”En annan stor oro gäller så kallade cirkulära investeringar, där bolag investerar i varandra samtidigt som de förbinder sig att köpa varandras produkter.”
Bloombergs makrostrateg Kristine Aquino:
”Även om chipaktier har byggt upp en viss motståndskraft tack vare tidigare kursuppgångar och starka vinstutsikter, kommer utsikterna om högre upplåningskostnader sannolikt att avskräcka investerare från att räkna med fler exceptionellt stora börsrallyn.”
Tiffany Wade, Columbia Threadneedle Investments:
”Teknikaktier kommer att fortsätta stiga åtminstone ett par kvartal till när investeringarna i AI-infrastruktur accelererar ytterligare jämfört med de senaste två åren.”
Tom Hainlin, chefsstrateg på US Bank:
”Om man ser till vilka som har störst finansiell styrka, bäst transparens och starkast vinster är det fortfarande USA just nu.”
Källor:
Reuters, Bloomberg, AFP, CNBC.