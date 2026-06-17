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Investerare på Wall Street. Illustrationsbild. (Richard Drew / AP)
Stämningen på börsen

Experterna: ”Warsh har en balansgång framför sig”

Av Andreas Victorzon
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Efter gårdagens blandade utveckling på Wall Street med nytt rekord på Dow Jones vänder nu investerarna blickarna mot den nye centralbankschefen Kevin Warshs första räntebesked, skriver internationella medier.

Fallande oljepriser efter fredsavtalet i Mellanöstern kommer att sänka inflationen snabbt, men samtidigt ge bränsle åt hushållens konsumtion, bedömer Nomuras chefsstrateg Andy Goldberg.

– Kevin Warsh har en balansgång framför sig, säger han till CNBC.

Även om det inte blir någon höjning kan Fed-beskedet ge något viktigare, enligt Etoros Bret Kenwell.

– Den första verkliga signalen om hur Kevin Warsh tänker hantera inflationen, säger han till Bloomberg.

Läs experternas kommentarer om börsdagen nedanför.

Experterna om utvecklingen på Wall Street

Nomuras chefsstrateg Andy Goldberg:

”Vi är inte ute ur stormen än.”

Edward Jones strateg Mona Mahajan:

”Minskade geopolitiska spänningar kan bidra till att dämpa inflationsoron och sänka obligationsräntorna, vilket potentiellt kan leda till att börsuppgången breddas till cykliska sektorer och tidigare eftersläpande delar av marknaden.”

Etoros marknadsanalytiker Bret Kenwell:

”På bara några månader har berättelsen skiftat från ’hur många räntesänkningar blir det i år?’ till ’hur många räntehöjningar ligger på bordet?’ Det är en stor omsvängning och det sätter Warsh i en svår position.”

Janney Montgomery Scotts chefsstrateg Mark Luschini:

”Vi ser mest att marknaden konsoliderar efter de senaste uppgångarna, och inför ett Fed-möte är investerarna vanligtvis lite försiktiga.”

Briefing.coms analytiker Patrick O’Hare:

”Vi ser inte någon massflykt från marknaden. Den här utvecklingen är förenlig med en tjurmarknad.”

XTB:s analyschef Kathleen Brooks:

”Även om avtalet ännu inte har undertecknats formellt verkar marknaderna redan få en fredsdividend.”

Källor: CNBC, Bloomberg, Reuters, AFP.

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