Experterna: ”Warsh har en balansgång framför sig”

Efter gårdagens blandade utveckling på Wall Street med nytt rekord på Dow Jones vänder nu investerarna blickarna mot den nye centralbankschefen Kevin Warshs första räntebesked, skriver internationella medier.

Fallande oljepriser efter fredsavtalet i Mellanöstern kommer att sänka inflationen snabbt, men samtidigt ge bränsle åt hushållens konsumtion, bedömer Nomuras chefsstrateg Andy Goldberg.

– Kevin Warsh har en balansgång framför sig, säger han till CNBC.

Även om det inte blir någon höjning kan Fed-beskedet ge något viktigare, enligt Etoros Bret Kenwell.

– Den första verkliga signalen om hur Kevin Warsh tänker hantera inflationen, säger han till Bloomberg.

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