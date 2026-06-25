Fartyg träffat av okänd projektil i Hormuzsundet
Ett lastfartyg har skadats efter att det träffats av en okänd projektil i Hormuzsundet, uppger den brittiska sjöfartsbevakaren UKMTO enligt AFP.
Ingen uppges vara skadad, och händelsen ska inte ha orsakat några miljöfarliga utsläpp.
Fartyget befann sig nära Omans kust när det träffades. Tidigare under dagen varnade Irans revolutionsgarde fartyg för att passera sundet utan tillstånd.
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