ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Ett fartyg i Hormuzsundet. Bilden är tagen den 17 juni. (Amirhosein Khorgooi /AP/TT / AP)
MellanösternkrisenHormuzsundet

Fartyg träffat av okänd projektil i Hormuzsundet

Av Hedda Hallsenius
Publicerad:

Ett lastfartyg har skadats efter att det träffats av en okänd projektil i Hormuzsundet, uppger den brittiska sjöfartsbevakaren UKMTO enligt AFP.

Ingen uppges vara skadad, och händelsen ska inte ha orsakat några miljöfarliga utsläpp.

Fartyget befann sig nära Omans kust när det träffades. Tidigare under dagen varnade Irans revolutionsgarde fartyg för att passera sundet utan tillstånd.

AFP:s notis
AFP  · Ofta betalvägg
Oman upprättade under natten en tillfällig korridor genom sundet
TT
Annons
Boka hotell i Sverige i sommar — upp till 25% rabatt hos Elite Hotels
Elite Hotels

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
MellanösternkrisenHormuzsundetIranMellanösternOman