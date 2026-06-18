Finland tillåter kärnvapen: ”Historisk reform”

Den finska riksdagen röstade igenom en lagändring som tillåter kärnvapen på finsk mark. Det rapporterar flera medier.

”Denna historiska reform stärker Finlands och hela Natos säkerhet,” skriver Finlands försvarsminister Antti Hakkanen på X.

Lagändringen innebär att förbudet mot införsel, tillverkning och innehav av kärnvapen slopas. Samtidigt betonar Hakkanen att landet inte strävar efter att ha kärnvapen.

Röstningen, som skedde under onsdagen, gick igenom med 125 röster för, och 61 emot. Framför allt var det SDP och Vänsterförbundet som röstade emot förslaget, medan Centern röstade för, skriver Yle.