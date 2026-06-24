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Kvinnor fläktar sig i Vatikanen. (Alessandra Tarantino /AP/TT)
Extremvädret i Europa

Fläktar går åt som smör i hettan: ”Vi kvävs här”

Av Ebba Örn
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Försäljningen av fläktar och luftkonditionering skjuter i höjden i hettans Europa. Bara i måndags sålde franska stormarknaden Carrefour 30 000 fläktar, tusen gånger fler än en vanlig dag, rapporterar AFP.

Nyhetsbyrån har pratat med den amerikanska turisten John Beeler som är på besök i Paris. Han är iklädd fiskarhatt och bär en liten fläkt i handen.

– Vi kvävs på gatorna, vi kvävs i tunnelbanan och vi kvävs till och med i lägenheten vi hyr, säger Beeler och tillägger att han ska flytta till ett hotell nu.

Situationen är inte bättre i Storbritannien, där det gått ut sällsynta röda värmevarningar. Elektrikern Harrison Hammond säger att värmen på jobbet är en sak, men att tågresan hem till Essex var en ”helt annan historia” på tisdagskvällen.

– Det fanns ingen luftkonditionering. Alla led verkligen.

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Extremvädret i EuropaFrankrikeEuropaItalienSpanienKlimat & miljö