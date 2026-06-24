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En fläkt blåser vatten på gäster på en restaurang i Rom. (Alessandra Tarantino /AP/TT)
Extremvädret i Europa

Gratis bio, vattenspridare och pasta – så tar sig Europa genom värmeböljan

Av Ebba Örn
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Värmeböljan håller greppet om Europa och temperaturrekorden väntas avlösa varandra i dagarna. Runt om på kontinenten tar sig människor an värmen på olika sätt, skriver BBC.

I Italien rekommenderar myndigheterna pasta och vatten i stället för kött och uttorkande kaffe eller öl. Där har vissa arbetare i sommar också rätt till permittering under den värsta värmen, exempelvis personer som arbetar inom jordbruket.

På stadshuset i Paris 10:e arrondissement har tre lokaler förvandlats till luftkonditionerade biografer. Alla som är under 25 eller över 65 år kan komma dit och svalka sig med gratis bio på eftermiddagarna.

I den mycket varma spanska staden Logroño arbetar vattenspridare och fontäner på övertid. Det är också gratis inträde till stadens simbassänger under värmeböljan.

Omni förklararVärmeböljan över kontinenten: Är detta Europas nya sommar?

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Extremvädret i EuropaFrankrikeEuropaItalienSpanienKlimat & miljö