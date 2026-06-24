68 000 hushåll utan ström i franska rekordhettan
Omkring 68 000 hushåll är strömlösa i franska Finistère mitt under den tryckande värmeböljan, rapporterar BFMTV. Strömmen gick under tisdagskvällen, till följd av de höga temperaturerna i området, och väntas vara tillbaka först senare under dagen.
Under onsdagen omfattas totalt 58 av Frankrikes 101 departement av röda värmevarningar. I ytterligare 31 råder orange varning, skriver TT.
”En stekande sol skiner över hela landet, och atmosfären värms upp snabbt”, skriver vädermyndigheten Météo France.
6 000 skolor i Frankrike håller stängt eller har anpassade scheman till följd av hettan, skriver Le Figaro.
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