68 000 hushåll utan ström i franska rekordhettan

Omkring 68 000 hushåll är strömlösa i franska Finistère mitt under den tryckande värmeböljan, rapporterar BFMTV. Strömmen gick under tisdagskvällen, till följd av de höga temperaturerna i området, och väntas vara tillbaka först senare under dagen.

Under onsdagen omfattas totalt 58 av Frankrikes 101 departement av röda värmevarningar. I ytterligare 31 råder orange varning, skriver TT.

”En stekande sol skiner över hela landet, och atmosfären värms upp snabbt”, skriver vädermyndigheten Météo France.

6 000 skolor i Frankrike håller stängt eller har anpassade scheman till följd av hettan, skriver Le Figaro.