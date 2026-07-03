Fler tycker att Sverige är på väg åt rätt håll – men de är i minoritet
En växande skara väljare upplever att utvecklingen i Sverige går i rätt riktning, enligt en mätning från DN/Ipsos. Men den gruppen är fortfarande i klar minoritet.
De senaste åren har gapet mellan de pessimistiska och de optimistiska väljarna sakta men säkert minskat i mätningen. I den senaste mätningen uppger 45 procent att utvecklingen går åt fel håll medan 17 procent tycker att den är på väg åt rätt håll. Framför allt är det Tidöpartiernas väljare som numera ser ljusare på framtiden.
– Men bland oppositionspartiernas väljare händer ingenting, de tycker fortfarande att utvecklingen i Sverige är på väg åt fel håll, säger Nicklas Källebring, opinionsanalytiker på Ipsos.
Så gjordes undersökningen
Ipsos har under perioden 2–14 juni samlat in svar från 1 619 röstberättigade väljare, 215 har svarat via talad telefoni, 810 via digitala enkäter, 44 har svarat via SMS-länk och 550 via digitala enkäter i en slumpmässigt rekryterad webbpanel.