Flera europeiska länder slog värmerekord i extremhettan

Till vänster: En strand på den tyska ön Rügen är full av människor. Till höger: En person i den tyska staden Dormagen evakueras från ett äldreboende på grund av hettan.

Under söndagen uppmättes de högsta temperaturerna som någonsin har noterats i Tyskland, Polen och Tjeckien, rapporterar BBC.

I Tyskland var det tredje dagen i rad som värmerekordet slogs – den här gången med 41,7 grader. I Tjeckien visade termometern 41,1 grader och i Polen 40,5.

Enligt Tedros Adhanom Ghebreyesus, chef för Världshälsoorganisationen WHO, har värmen orsakat över 1 300 dödsfall i Europa sedan den 21 juni.

”Värmestress kallas ofta för ’den tysta döden’ – och europeiska hem, arbetsplatser och skolor är inte byggda för att klara av de här temperaturerna”, skriver Adhanom Ghebreyesus på X.