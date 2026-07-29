Dödligaste året för den judiska diasporan på 30 år

Människor i Sydney samlas för att hedra offren i terrorattacken.

2025 blev året med flest dödliga attacker mot judar som bor utanför Israel på över 30 år. Det visar en ny rapport från organisationerna bakom diasporan i de sju största judiska samhällena utanför Israel.

20 personer dödades under fjolåret, varav 15 föll offer i den antisemitiska terrorattacken på Bondi Beach i Australien.

Enligt rapporten har antalet antisemitiska incidenter i Frankrike, Tyskland, Storbritannien, USA, Kanada, Argentina och Australien totalt sett ökat med 136 procent sedan 2022. I de sju länderna bor mer än 90 procent av den judiska diasporan utanför Israel.

”Antisemitismen i våra sju länder är inte längre en tillfällig ökning – den har blivit vårt nya normalläge”, skriver organisationen.