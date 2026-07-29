Dödligaste året för den judiska diasporan på 30 år
2025 blev året med flest dödliga attacker mot judar som bor utanför Israel på över 30 år. Det visar en ny rapport från organisationerna bakom diasporan i de sju största judiska samhällena utanför Israel.
20 personer dödades under fjolåret, varav 15 föll offer i den antisemitiska terrorattacken på Bondi Beach i Australien.
Enligt rapporten har antalet antisemitiska incidenter i Frankrike, Tyskland, Storbritannien, USA, Kanada, Argentina och Australien totalt sett ökat med 136 procent sedan 2022. I de sju länderna bor mer än 90 procent av den judiska diasporan utanför Israel.
”Antisemitismen i våra sju länder är inte längre en tillfällig ökning – den har blivit vårt nya normalläge”, skriver organisationen.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen