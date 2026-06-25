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Arkivbild av en vattenkran. (Hassan Ammar /AP/TT / AP)
KlimathotetGlobala utmaningarna

”Folk borde inte förvänta sig kranvatten varje dag”

Av Hedda Hallsenius
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Saint Lucias regniga säsong börjar i maj. Det var en lättnad för 55-åriga Madeleine Solomon, som känner effekterna av öns vattenbrist.

– Jag tackar gud varje dag, för vår situation var riktigt dålig, säger hon till The Guardian.

Enligt Saint Lucias tidigare energiminister James Fletcher kan öns vattenbehov uppfyllas av regnvatten, men då måste alla som bor på ön se till att samla och lagra regnvatten.

– Folk borde inte förvänta sig att det finns vatten i deras kranar varje dag på året, säger han.

Boende: Det är vårt ansvar att samla vatten när det regnar, för vi har inte årstider längre
www.theguardian.com
Bönder får bättre tillgång till vatten efter upprustning av damm
stluciatimes.com
Vattentullar på ön har ökat – och ska öka igen i början av 2027 (18 juni)
stluciatimes.com
bakgrund
 
Saint Lucia
Wikipedia (sv)
Saint Lucia[uttal saknas] är ett land i Västindien som omfattar huvudsakligen den ö som har samma namn, mellan Martinique och Saint Vincent. I huvudstaden Castries finns en naturlig hamn. Ön är ungefär lika stor som Bornholm.
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