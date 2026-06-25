”Folk borde inte förvänta sig kranvatten varje dag”

Saint Lucias regniga säsong börjar i maj. Det var en lättnad för 55-åriga Madeleine Solomon, som känner effekterna av öns vattenbrist.

– Jag tackar gud varje dag, för vår situation var riktigt dålig, säger hon till The Guardian.

Enligt Saint Lucias tidigare energiminister James Fletcher kan öns vattenbehov uppfyllas av regnvatten, men då måste alla som bor på ön se till att samla och lagra regnvatten.

– Folk borde inte förvänta sig att det finns vatten i deras kranar varje dag på året, säger han.