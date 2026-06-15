Forskare: Anmälningsplikt skapar förvirring i vården
Vården har i praktiken inte undantagits plikten att anmäla papperslösa patienter, skriver sju sjukvårdsforskare vid Göteborgs universitet på DN:s debattsida. Deras forskning visar att det råder förvirring bland vårdpersonal och att det görs feltolkningar som gör att patienter blir nekade vård på felaktiga grunder.
”När migrationspolitiken letar sig in i vården blir omsorg beroende av juridisk status och därmed urholkas en av välfärdsstatens mest grundläggande principer – allas rätt till vård på lika villkor utifrån behov”, skriver de.
Risken handlar enligt forskarna inte bara om individen, utan om folkhälsan och att sjukdomar inte upptäcks i tid när tilliten försvinner.
Om debattörerna
Signe Askersjö, fil dr i socialantropologi, postdoc forskare vid Institutionen för medicin, Göteborgs universitet
Lisen Dellenborg, fil dr i socialantropologi, docent i vårdvetenskap och lektor i mänskliga rättigheter vid Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet
Lena Gross, fil dr i socialantropologi, anknuten forskare vid Institutionen för medicin, Göteborgs universitet, seniorforskare vid Norsk Institutt for Kulturminneforskning
Josephine Greenbrook, fil dr i medicinsk juridik, forskare och forskargruppsledare vid Institutionen för medicin, Göteborgs universitet och Mason Institute for Medicine, Life Sciences, and the Law
My Opperdoes, leg barnmorska, akutvårdsskjuksköterska och doktorand vid Institutionen för medicin, Göteborgs universitet
Mayssa Rekhis, läkare, fil dr i medicinsk antropologi och forskare anknuten till plattformen vid Göteborgs universitet
Karin Åberg, jur dr i internationell rätt, forskare, Juridiska institutionen och Institutionen för medicin,Göteborgs universitet
Informationsplikten — det gäller saken
- Utredningen om utvidgad informationsplikt föreslog 26 november att vård, skola, socialtjänst och bibliotek undantas från skyldigheten att anmäla papperslösa.
- Endast sex myndigheter, bland annat Skatteverket och Arbetsförmedlingen, omfattas av den föreslagna anmälningsplikten enligt utredaren Anita Linder.
- Flera fackförbund och yrkesgrupper välkomnade undantagen, medan Sverigedemokraterna uttryckte missnöje med utredningens förslag.
- Liberalerna beskrev undantagen som en stor framgång, medan SD menade att de fått igenom andra förslag i förhandlingarna.
- Utredningen föreslog inga särskilda sanktioner för anställda som inte anmäler, utan hänvisade till befintliga disciplinregler.