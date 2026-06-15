Forskare: Anmälningsplikt skapar förvirring i vården

Vården har i praktiken inte undantagits plikten att anmäla papperslösa patienter, skriver sju sjukvårdsforskare vid Göteborgs universitet på DN:s debattsida. Deras forskning visar att det råder förvirring bland vårdpersonal och att det görs feltolkningar som gör att patienter blir nekade vård på felaktiga grunder.

”När migrationspolitiken letar sig in i vården blir omsorg beroende av juridisk status och därmed urholkas en av välfärdsstatens mest grundläggande principer – allas rätt till vård på lika villkor utifrån behov”, skriver de.

Risken handlar enligt forskarna inte bara om individen, utan om folkhälsan och att sjukdomar inte upptäcks i tid när tilliten försvinner.