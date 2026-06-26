Forskare: Klimatförändringar bakom värmeböljan – på gränsen för vad vi klarar av

Den extrema värmen i Europa hade inte varit möjlig om det inte vore för klimatförändringarna. Det slår en grupp forskare från organisationen World Weather Attribution fast i en ny rapport som flera medier skriver om.

Vädret är i sig inget ovanligt, men att temperaturerna skulle bli så höga hade i princip varit omöjligt för femtio år sedan, när planeten var 1,1 grader kallare.

Den pågående värmeböljan har beskrivits som den kraftigaste någonsin, och nya värmerekord har satts bara för att omedelbart överträffas. I bland annat Frankrike, Storbritannien och Spanien har sjukvården pressats till bristningsgränsen.

”Den här sommaren visar att här vid 1,4 graders global uppvärmning har extremvärmen redan nått den övre gränsen för vad våra samhällen klarar av”, skriver forskarna.