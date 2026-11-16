Nu har de fem länderna som representerar Europa för första gången deltagit i ett möte om framtida förhandlingar med Ryssland, skriver Volodymyr Zelenskyj på X.

Även de amerikanska sändebuden Steve Witkoff och Jared Kushner, såväl som representanter från EU och Nato, deltog i måndagens möte.

”Samtalen var inte enkla men gav resultat.”

Vidare skriver presidenten att de kommer träffas i Berlin ”för att ta fram konkreta gemensamma punkter inför förhandlingsprocessen”

Beslutet om att Tyskland, Frankrike, Italien, Polen och Storbritannien ska företräda Europa vid förhandlingar om Ukraina togs i samband med toppmötet i Dublin förra veckan.