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Skorpion 2 på en bild från tillverkaren. (Dynamit Nobel Defence GmbH)
Försvarets framtid

Försvaret köper tyska minkastare för 4 miljarder

Av Tor Gasslander
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Försvarets materielverk (FMV) har tecknat ett ramavtal värt fyra miljarder kronor om inköp av minkastarsystemet Skorpion 2, rapporterar TT. Avtalet med den tyska tillverkaren Dynamit Nobel Defence gäller till 2032.

Skorpion 2 kan monteras på flera olika fordon och kan lägga ut 400 stridsvagnsminor på fyra minuter.

– Stridsvagnsminor har fortsatt stor betydelse för möjligheten att hindra och fördröja fientliga styrkors framryckning på marken, säger Jonas Lotsne, chef för FMV:s verksamhetsområde armémateriel.

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Försvaret köper minkastare för fyra miljarder
TT
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