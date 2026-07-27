Frågan som hänger kvar: Hur kunde en känd terrorist utföra en attack mitt i Berlin?

Den skåpbil som Adiren Ballout använde när han körde in i en folkmassa på Berlin Pride i helgen.

Abdul Ballout var känd av myndigheterna, pekades ut som ett islamistiskt terrorhot och blev så sent som i maj dömd att sitta i förvar för att ha förberett ett terrordåd. Trots det kunde 21-åringen utföra attacken i Berlin.

”Det här väcker en del obekväma frågor för säkerhetstjänsten”, skriver Süddeutsche Zeitung.

Det tyska nyhetsprogrammet Tagesschau ägnar en hel artikel åt frågan: Hur kunde en känd islamist genomföra en terrorattack mitt i Berlin?

Enligt underrättelseuppgifter ska Ballout bland annat ha försökt att gå med i terrorgruppen IS och Tysklands nationella antiterrorcentrum har återkommande diskuterat honom.

Sedan Ballout släpptes uppges myndigheterna ha övervakat honom, dock inte dygnet runt. Man ska också ha varit uppkopplad mot hans telefon.

Nu måste regeringen dra lärdomar, skriver Marie Fiedler i Der Spiegel. Har Tyskland underskattat hotet från islamister? Krävs striktare övervakning? Behöver myndigheterna fler verktyg? Det är några av frågorna som måste besvaras, skriver hon.