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Den skåpbil som Adiren Ballout använde när han körde in i en folkmassa på Berlin Pride i helgen. (TT/Tyska polisen)
Terrordådet mot Berlin Pride

Frågan som hänger kvar: Hur kunde en känd terrorist utföra en attack mitt i Berlin?

Av Marcus Lindén
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Abdul Ballout var känd av myndigheterna, pekades ut som ett islamistiskt terrorhot och blev så sent som i maj dömd att sitta i förvar för att ha förberett ett terrordåd. Trots det kunde 21-åringen utföra attacken i Berlin.

”Det här väcker en del obekväma frågor för säkerhetstjänsten”, skriver Süddeutsche Zeitung.

Det tyska nyhetsprogrammet Tagesschau ägnar en hel artikel åt frågan: Hur kunde en känd islamist genomföra en terrorattack mitt i Berlin?

Enligt underrättelseuppgifter ska Ballout bland annat ha försökt att gå med i terrorgruppen IS och Tysklands nationella antiterrorcentrum har återkommande diskuterat honom.

Sedan Ballout släpptes uppges myndigheterna ha övervakat honom, dock inte dygnet runt. Man ska också ha varit uppkopplad mot hans telefon.

Nu måste regeringen dra lärdomar, skriver Marie Fiedler i Der Spiegel. Har Tyskland underskattat hotet från islamister? Krävs striktare övervakning? Behöver myndigheterna fler verktyg? Det är några av frågorna som måste besvaras, skriver hon.

Terrorattacken i Berlin— det gäller saken

  • En vit skåpbil plöjdes in i en folkmassa under Pridefirandet i Tiergarten-parken i Berlin på lördagskvällen.
  • En kvinna dödades och minst 29 personer skadades, varav flera allvarligt.
  • En stor polisjakt inleddes på den misstänkte gärningsmannen, 21-årige Abdul Ballout. Han var välkänd av polisen och hade kopplingar till den islamistiska miljön.
  • Abdul Ballout sköts till döds av polis i stadsdelen Spandau efter att ha gått till attack med kniv under insatsen på söndagen.
  • Tysklands inrikesminister har beskrivit dådet som en islamistisk terrorattack. Terrorhotnivån i landet har höjts.
Attacken väcker jobbiga frågor för de tyska myndigheterna (tyska)
www.sueddeutsche.de
Frågorna till myndigheterna hopar sig och blir allt högre (tyska)
www.tagesschau.de
Maria Fiedler: Regeringen måste lära sig läxor från attacken (tyska)
krönika · www.spiegel.de
Abdul Ballout valde terror framför avradikalisering (tyska)
www.faz.net
Våldsverkare, rånare och jihadist – misstänkte attentatsmannen sympatiserade med IS (tyska)
www.tagesspiegel.de
Det här vet vi om Abdul Ballout
Sveriges Television
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