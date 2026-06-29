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En man söker skydd i skuggan i Paris. (Lewis Joly / AP)
KlimathotetExtremvädret i Europa

Frankrikes bårhus pressas efter värmeböljan

Av Adam Lindh
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Begravningsbyråer och bårhus i Frankrike är hårt pressade efter värmeböljan som orsakat över 1 000 dödsfall, rapporterar AFP.

Elisabeth Charrier, chef för den nationella branschorganisationen, säger att beläggningen på landets bårhus normalt ligger mellan 30 och 45 procent under sommaren. Nu har den i snitt stigit till 66 procent i hela landet.

I större städer har flera bårhus nått full kapacitet.

– Den största utmaningen finns i centrala Paris, där de enda två bårhusen har varit fullbelagda sedan i fredags. Anhöriga tvingas åka utanför Paris, till de inre eller yttre förorterna, eller ännu längre bort, för att hitta en plats där de kan ta farväl av sina nära och kära, säger Charrier.

Hon varnar också för en dominoeffekt. Gravar kan inte grävas snabbare än de redan görs och tiderna för kremation blir snabbt fullbokade, vilket riskerar att förvärra situationen ytterligare.

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AFP  · Ofta betalvägg
Franska sjukhus har kritiserats: Designade för ett klimat som inte längre finns (franska)
www.lemonde.fr  · Ofta betalvägg
Forskare säger att värmeböljan i Europa är den värsta hittills
www.theguardian.com
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