Fransk värmebölja stänger skolor: ”Kommer bli värre”
Det råder ”exceptionell värmebölja” i Frankrike, rapporterar flera medier. I nästan hälften av landets departement gäller röd varning och ännu varmare ska det bli.
845 skolor hålls stängda till följd av den extrema hettan. Ytterligare 1 800 skolor har fått anpassa sina scheman.
– I klassrummet var det 32 grader för barnen förra veckan. Det kommer snart att bli värre, säger en grundskollärare vid Arcachonbukten till tv-kanalen BFMTV.
Nätterna är nästan outhärdliga, skriver BFMTV och konstaterar att natten mot måndag var den varmaste i landet på sju år. Medeltemperaturen i landet låg på 21,4 grader. De två kommande nätterna väntas bli ännu varmare.
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