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Pojkar badar i Seine under värmeböljan. (Thibault Camus /AP/TT)
Extremvädret i Europa

Fransk värmebölja stänger skolor: ”Kommer bli värre”

Av Ebba Örn
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Det råder ”exceptionell värmebölja” i Frankrike, rapporterar flera medier. I nästan hälften av landets departement gäller röd varning och ännu varmare ska det bli.

845 skolor hålls stängda till följd av den extrema hettan. Ytterligare 1 800 skolor har fått anpassa sina scheman.

– I klassrummet var det 32 grader för barnen förra veckan. Det kommer snart att bli värre, säger en grundskollärare vid Arcachonbukten till tv-kanalen BFMTV.

Nätterna är nästan outhärdliga, skriver BFMTV och konstaterar att natten mot måndag var den varmaste i landet på sju år. Medeltemperaturen i landet låg på 21,4 grader. De två kommande nätterna väntas bli ännu varmare.

Hög risk för skogsbränder
TT
Vädermyndigheten Météo-France räknar med temperaturer på mellan 23 och 26 grader kommande nätter (franska)
www.bfmtv.com
Myndigheterna har förbjudit alkohol i departement som omfattas av röd varning
AP  · Ofta betalvägg
Ytterligare 40 av Frankrikes 101 departement har en orange varning
Aftonbladet
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Extremvädret i EuropaFrankrikeEuropaKlimat & miljö