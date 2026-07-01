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Personal på Paris-Saclay-sjukhuset i Paris under värmeböljan. (Christophe Ena/AP/TT)
KlimathotetExtremvädret i Europa

Franska sjukhus väntar på nästa värmebölja – beställer ismaskin

Av Alice Hermansson
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Flera sjukhus i Parisområdet gick på knäna under förra veckans extrema värmebölja. Trots att temperaturerna numera ofta når långt över 30 grader på somrarna i Frankrike hade varken sjukhusens lokaler eller vårdpersonalen rustats tillräckligt för anstormningen av patienter, rapporterar AP. Problemen handlade bland annat om brist på luftkonditionering och att det fanns stor risk att läkemedel skulle förstöras av värmen.

Tusentals människor sökte vård för värmerelaterade besvär. För att hjälpa personer som drabbats av värmechock behövde de snabbt sänkas ner i isbad. Men på det stora sjukhuset Paris-Saclay i den franska huvudstaden var det svårt att få tag på is. Sjukhuset fick köpa is från snabbmatsrestauranger och mataffärer.

Sjukhuset uppger att man nu har beställt en egen ismaskin och hoppas att den ska hinna levereras innan nästa värmebölja når Frankrike.

– Vi trodde att vi var redo. Det var vi faktiskt inte, säger sjukhusets verksamhetschef Cédric Lussiez, som beskriver förra veckan som ”fruktansvärd”

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