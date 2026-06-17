G7-länderna lovar nytt stöd till Ukraina

G7-länderna lovar ett nytt stöd till Ukraina, skriver Politico.

”Vi, G7:s ledare, står enade i vårt orubbliga stöd för Ukraina i försvaret av dess frihet, suveränitet och territoriella integritet”. Det skriver ledarna i ett uttalande efter ett tre dagar långt möte i franska Evian-les-Bains, som publicerades under natten.

De menar att det kommer bli lättare att införa fler sanktioner mot Ryssland efter att USA och Iran nått ett fredsavtal, och att Hormuzsundet öppnas igen.

Länderna lovar att de ska öka trycket på den ryska krigsekonomin genom stärkta sanktioner mot bland annat oljesektorn. De lovar även en ökad leverans av bland annat luftförsvar och långräckviddiga vapensystem.