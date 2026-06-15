Gängkopplad man deltog i S-uppgörelsen i Botkyrka
En tidigare okänd man med kopplingar till organiserad brottslighet deltog vid maktskiftet inom Socialdemokraterna i Botkyrka 2023, rapporterar SR-programmet Kaliber. Mannen har dömts för flera narkotikabrott och i en polisutredning framgår att hans dna har hittats på ett automatvapen.
Enligt Kaliber deltog mannen i nomineringen av Emanuel Ksiazkiewicz till posten som gruppledare för S i Botkyrka. Partiet vidhåller att allt gått rätt till och att ingen gängkriminell infiltration skett.
– Det här var personstrider, det här var konflikter om ledarskap, ingenting annat, säger Ksiazkiewicz.
Ebba Östlin, som röstades bort 2023, menar däremot att partiet inte gått till botten med gängkopplingarna.
S-turbulensen i Botkyrka 2023 — det gäller saken
- Ebba Östlin (S) röstades bort som kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka i januari 2023 efter en infekterad intern konflikt kopplad till ABF:s fritidsgårdar.
- Omröstningen kantades av anklagelser om att personer med kopplingar till gängkriminalitet deltog, men Socialdemokraternas interna utredning fann inga belägg för infiltration.
- Emanuel Ksiazkiewicz (S) valdes till ny gruppledare i mars 2023, men partiet splittrades och flera medlemmar blev politiska vildar eller lämnade partiet.
- Under hösten 2023 föll det nästan 30-åriga S-styret i Botkyrka och en ny koalition med M, C, KD, Tullingepartiet och oberoende socialdemokrater tog över ledningen.
- I oktober 2024 bildades ett nytt parti, Oberoende S, av tidigare S-medlemmar som lämnat partiet efter den utdragna konflikten.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen