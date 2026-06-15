Gängkopplad man deltog i S-uppgörelsen i Botkyrka

En tidigare okänd man med kopplingar till organiserad brottslighet deltog vid maktskiftet inom Socialdemokraterna i Botkyrka 2023, rapporterar SR-programmet Kaliber. Mannen har dömts för flera narkotikabrott och i en polisutredning framgår att hans dna har hittats på ett automatvapen.

Enligt Kaliber deltog mannen i nomineringen av Emanuel Ksiazkiewicz till posten som gruppledare för S i Botkyrka. Partiet vidhåller att allt gått rätt till och att ingen gängkriminell infiltration skett.

– Det här var personstrider, det här var konflikter om ledarskap, ingenting annat, säger Ksiazkiewicz.

Ebba Östlin, som röstades bort 2023, menar däremot att partiet inte gått till botten med gängkopplingarna.