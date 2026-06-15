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Botkyrka kommunhus i Tumba. (Henrik Montgomery/TT / TT Nyhetsbyrån)
S-turbulensen i Botkyrka

Gängkopplad man deltog i S-uppgörelsen i Botkyrka

Av Olivia W Demred
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En tidigare okänd man med kopplingar till organiserad brottslighet deltog vid maktskiftet inom Socialdemokraterna i Botkyrka 2023, rapporterar SR-programmet Kaliber. Mannen har dömts för flera narkotikabrott och i en polisutredning framgår att hans dna har hittats på ett automatvapen.

Enligt Kaliber deltog mannen i nomineringen av Emanuel Ksiazkiewicz till posten som gruppledare för S i Botkyrka. Partiet vidhåller att allt gått rätt till och att ingen gängkriminell infiltration skett.

– Det här var personstrider, det här var konflikter om ledarskap, ingenting annat, säger Ksiazkiewicz.

Ebba Östlin, som röstades bort 2023, menar däremot att partiet inte gått till botten med gängkopplingarna.

S-turbulensen i Botkyrka 2023 — det gäller saken

  • Ebba Östlin (S) röstades bort som kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka i januari 2023 efter en infekterad intern konflikt kopplad till ABF:s fritidsgårdar.
  • Omröstningen kantades av anklagelser om att personer med kopplingar till gängkriminalitet deltog, men Socialdemokraternas interna utredning fann inga belägg för infiltration.
  • Emanuel Ksiazkiewicz (S) valdes till ny gruppledare i mars 2023, men partiet splittrades och flera medlemmar blev politiska vildar eller lämnade partiet.
  • Under hösten 2023 föll det nästan 30-åriga S-styret i Botkyrka och en ny koalition med M, C, KD, Tullingepartiet och oberoende socialdemokrater tog över ledningen.
  • I oktober 2024 bildades ett nytt parti, Oberoende S, av tidigare S-medlemmar som lämnat partiet efter den utdragna konflikten.
Kaliber avslöjar: Ytterligare kriminell i S-uppgörelsen i Botkyrka 2023 | Sveriges Radio
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