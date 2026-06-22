Gaspriserna stiger efter olyckan i Qatar

LNG-fartyg i hamnen i Ras Laffan utanför Doha. Arkivbild.

Gaspriserna stiger efter morgonens rapporter om en olycka vid en anläggning för flytande naturgas (LNG) i Ras Laffan i Qatar under söndagen.

Spotpriset på LNG stiger cirka 2,5 procent, samtidigt som oljepriserna backar närmare 1,5 procent i spåren av helgens framsteg i samtalen mellan USA och Iran.

Minst 54 ska ha skadats och 18 saknas efter en ”teknisk incident”, uppger regeringen enligt Al Jazeera.

Rättelse: I en tidigare version uppgav vi felaktigt att personer hade bekräftats döda i olyckan. Vi beklagar den felaktiga uppgiften.