Gaspriserna stiger efter olyckan i Qatar
Gaspriserna stiger efter morgonens rapporter om en olycka vid en anläggning för flytande naturgas (LNG) i Ras Laffan i Qatar under söndagen.
Spotpriset på LNG stiger cirka 2,5 procent, samtidigt som oljepriserna backar närmare 1,5 procent i spåren av helgens framsteg i samtalen mellan USA och Iran.
Minst 54 ska ha skadats och 18 saknas efter en ”teknisk incident”, uppger regeringen enligt Al Jazeera.
Rättelse: I en tidigare version uppgav vi felaktigt att personer hade bekräftats döda i olyckan. Vi beklagar den felaktiga uppgiften.
bakgrund
Ras Laffan
Wikipedia (en)
Ras Laffan Industrial City (Arabic: رأس لفان, romanized: Ra’s Lafān) is a Qatari industrial hub located 80 kilometres (50 mi) north of Doha. It is administered by QatarEnergy. Ras Laffan Industrial City is Qatar's main site for production of liquefied natural gas and gas-to-liquid. It hosts among others ORYX GTL and Pearl GTL plants, QatarEnergy LNG plants, and the Dolphin gas processing plant, the Laffan Refinery, and Ras Laffan A, B, and C integrated water and power plants. With an enclosed water area of approximately 4,500 ha (11,000 acres), Ras Laffan Port is the largest artificial harbour in the world and contains the world's largest LNG export facility, capable of exporting 15 million tons of liquids per year.
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