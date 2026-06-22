Getty rusar 200 procent efter avtal med Open AI

Bildbolaget Getty Images aktie rusade cirka 200 procent i den amerikanska förhandeln på måndagen efter att ha aviserat ett licensavtal med Open AI.

Uppgörelsen innebär att Gettys bilder kommer att visas i Chat GPT:s sökfunktioner. Nyheten beskrivs som en möjlig vändpunkt för bolaget, vars aktie har mer än halverats bara i år.