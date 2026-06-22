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Illustrationsbild. (Shutterstock)
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Getty rusar 200 procent efter avtal med Open AI

Av Andreas Victorzon
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Bildbolaget Getty Images aktie rusade cirka 200 procent i den amerikanska förhandeln på måndagen efter att ha aviserat ett licensavtal med Open AI.

Uppgörelsen innebär att Gettys bilder kommer att visas i Chat GPT:s sökfunktioner. Nyheten beskrivs som en möjlig vändpunkt för bolaget, vars aktie har mer än halverats bara i år.

Getty avslöjar inga finansiella detaljer kring avtalet
Bloomberg  · Ofta betalvägg
Före avtalet var Gettys aktie ner 55 procent i år
Direkt  · Ofta betalvägg
Getty: Ska ge bättre visuell upplevelse för Chat GPT:s användare
pressmeddelande · newsroom.gettyimages.com
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