Göteborgs hamn: Höga fraktpriser minst sex månader till
Sedan februari har fraktpriserna nära fördubblats och väntas ligga kvar på höga nivåer i minst ett halvår till, skriver EFN.
Trots planerna på att återöppna Hormuzsundet dröjer en återgång till normala fraktrutter. Många rederier väljer fortfarande den längre vägen runt Afrika i stället för Suezkanalen, vilket binder fartygskapacitet och håller uppe priserna.
– Även om konflikten skulle vara löst nu så är det fortfarande högre oljepriser i kombination med hög efterfrågan och begränsad kapacitet, säger Jacob Minnhagen, marknadsutvecklingschef på Göteborgs hamn.
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