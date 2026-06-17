Göteborgs hamn: Höga fraktpriser minst sex månader till

Sedan februari har fraktpriserna nära fördubblats och väntas ligga kvar på höga nivåer i minst ett halvår till, skriver EFN.

Trots planerna på att återöppna Hormuzsundet dröjer en återgång till normala fraktrutter. Många rederier väljer fortfarande den längre vägen runt Afrika i stället för Suezkanalen, vilket binder fartygskapacitet och håller uppe priserna.

– Även om konflikten skulle vara löst nu så är det fortfarande högre oljepriser i kombination med hög efterfrågan och begränsad kapacitet, säger Jacob Minnhagen, marknadsutvecklingschef på Göteborgs hamn.