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Arkivbild. (Matt Rourke /AP/TT / AP)
MellanösternkrisenHormuzsundet

Göteborgs hamn: Höga fraktpriser minst sex månader till

Av Aron Sigblad
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Sedan februari har fraktpriserna nära fördubblats och väntas ligga kvar på höga nivåer i minst ett halvår till, skriver EFN.

Trots planerna på att återöppna Hormuzsundet dröjer en återgång till normala fraktrutter. Många rederier väljer fortfarande den längre vägen runt Afrika i stället för Suezkanalen, vilket binder fartygskapacitet och håller uppe priserna.

– Även om konflikten skulle vara löst nu så är det fortfarande högre oljepriser i kombination med hög efterfrågan och begränsad kapacitet, säger Jacob Minnhagen, marknadsutvecklingschef på Göteborgs hamn.

Minnhagen: Priserna bör inte stiga mer från dagens nivåer
www.efn.se

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