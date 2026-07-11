Uppgift: Oman föreslår två farleder i sundet

Oman har tagit fram ett förslag på hur sjöfarten genom Hormuzsundet ska skötas, uppger en källa med insyn för CNN.

Enligt förslaget ska två farleder, en nordlig och en sydlig, upprättas i sundet. I den sydliga, som går genom omanskt territorialvatten, ska fri passage råda precis som före kriget. I den nordliga, som går genom iranskt vatten, ska Irans godkännande krävas för att passera – men inga tullar ska tas ut.

De båda ländernas utrikesministrar möttes på lördagen för att diskutera sundet. Enligt CBS News mynnade det inte ut i några beslut.