Graham: Tror att Iranavtalet kommer misslyckas

Den republikanske senatorn Lindsey Graham tror inte att USA kommer att lyckas ro ett avtal med Iran i hamn, rapporterar The Hill.

– Om det inte finns någon diplomatisk väg framåt genom samförståndsavtalet måste man gå i krig eller ta till någon annan form av påtryckning, säger Graham i CBS-programmet ”Face the Nation”.

– Låt oss försöka med det här. Låt oss försöka hitta en diplomatisk lösning. Jag tror att det kommer att misslyckas.

Om förhandlingarna bryter samman antyder Graham att Donald Trump kan komma att ta militär kontroll över Hormuzsundet och ta ut avgifter av fartyg som passerar genom den strategiskt viktiga vattenvägen.

Trump skrev på lördagen på Truth Social att ett sådant scenario skulle kunna bli verklighet.