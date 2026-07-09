Hängde upp Ebba Busch-docka i snara – två åtalas
Två män åtalas för olaga hot efter att ha hängt upp dockor i snaror på Sergels torg i Stockholm i april tidigare i år, rapporterar TV4 Nyheterna.
Två av dockorna föreställde SD-ledaren Jimmie Åkesson och KD-ledaren Ebba Busch. Ovanför dockorna hängde en skylt med texten:
”Död åt imperialismens alla folkmördare, bödlar och lakejer. Leve det iranska folkets nationella motståndskrig!”
Åtalet gäller endast olaga hot mot Ebba Busch, då hon står som ensam målsägande i fallet.
”Hotet har varit ägnat att hos Ebba Busch framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person”, står det i åtalet.
Den tredje dockan föreställde Irans exilprins Reza Pahlavi. Aktionen genomfördes i samband med hans besök i Sverige.
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