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Ebba Busch (KD). (Jessica Gow/TT / TT Nyhetsbyrån)
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Hängde upp Ebba Busch-docka i snara – två åtalas

Av Adam Lindh
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Två män åtalas för olaga hot efter att ha hängt upp dockor i snaror på Sergels torg i Stockholm i april tidigare i år, rapporterar TV4 Nyheterna.

Två av dockorna föreställde SD-ledaren Jimmie Åkesson och KD-ledaren Ebba Busch. Ovanför dockorna hängde en skylt med texten:

”Död åt imperialismens alla folkmördare, bödlar och lakejer. Leve det iranska folkets nationella motståndskrig!”

Åtalet gäller endast olaga hot mot Ebba Busch, då hon står som ensam målsägande i fallet.

”Hotet har varit ägnat att hos Ebba Busch framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person”, står det i åtalet.

Den tredje dockan föreställde Irans exilprins Reza Pahlavi. Aktionen genomfördes i samband med hans besök i Sverige.

Säpo kunde med hjälp av SL-kort identifiera de två männen
www.tv4.se
De två männen är i 20- och 25-årsåldern
Expressen
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