Hängde upp Ebba Busch-docka i snara – två åtalas

Två män åtalas för olaga hot efter att ha hängt upp dockor i snaror på Sergels torg i Stockholm i april tidigare i år, rapporterar TV4 Nyheterna.

Två av dockorna föreställde SD-ledaren Jimmie Åkesson och KD-ledaren Ebba Busch. Ovanför dockorna hängde en skylt med texten:

”Död åt imperialismens alla folkmördare, bödlar och lakejer. Leve det iranska folkets nationella motståndskrig!”

Åtalet gäller endast olaga hot mot Ebba Busch, då hon står som ensam målsägande i fallet.

”Hotet har varit ägnat att hos Ebba Busch framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person”, står det i åtalet.

Den tredje dockan föreställde Irans exilprins Reza Pahlavi. Aktionen genomfördes i samband med hans besök i Sverige.