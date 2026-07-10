Busch om dockorna i snaror: Fick dödsångest
Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch fick dödsångest efter aktionen med dockorna i snaror på Sergels torg i våras. Det uppger hon i Säpos utredning enligt TV4 Nyheterna.
– Det landar både som en fråga om det är värt att vara förtroendevald. Och jag blir rädd för min familjs säkerhet, inte bara min egen säkerhet, säger hon i utredningen.
Två av dockorna föreställde Ebba Busch och SD-ledaren Jimmie Åkesson och hängdes upp i samband med Irans exilprins Reza Pahlavis besök i Sverige. I torsdags åtalades två män misstänkta för olaga hot mot Busch.
I utredningen beskriver hon också en oro för att hoten ska bli verklighet.
– Det läcker mycket energi att hantera en underliggande dödsångest.
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