ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Pete Hegseth och Mark Rutte. (Virginia Mayo /AP/TT / AP)
Natos framtid

Hegseth: Vissa Nato-länder behöver ”göra mer”

Av Hannah Gustafsson
Publicerad:

USA:s försvarsminister Pete Hegseth säger att ”många” allierade inom Nato uppfyller sina försvarsåtaganden. Samtidigt behöver andra länder göra mer, anser han.

– Nato måste tillbaka till att vara en verklig och tuff militär allians, med reell kapacitet att möta hot och försvara Europa, säger han på en presskonferens enligt TT.

Både Natos generalsekreterare Mark Rutte och Hegseth pratar om en version 3.0 av Nato, som ska kunna göra mer för att möta militära hot.

Pressträffen hålls i samband med att försvarsministrarna håller ett möte i Bryssel.

Omni förklarar”Hela kriget” mot Ryssland – så vinner Nato och Sverige

Omni Mer
Hegseth har tidigare uttalat sig negativt om Natos kapacitet
TT
Hegseth: ”Vänner är ärliga mot vänner”
Reuters  · Ofta betalvägg
Annons
Sommardeal: upp till 30 % rabatt på utvalda hotell hos Elite
Elite Hotels

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen