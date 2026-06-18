Hegseth: Vissa Nato-länder behöver ”göra mer”

USA:s försvarsminister Pete Hegseth säger att ”många” allierade inom Nato uppfyller sina försvarsåtaganden. Samtidigt behöver andra länder göra mer, anser han.

– Nato måste tillbaka till att vara en verklig och tuff militär allians, med reell kapacitet att möta hot och försvara Europa, säger han på en presskonferens enligt TT.

Både Natos generalsekreterare Mark Rutte och Hegseth pratar om en version 3.0 av Nato, som ska kunna göra mer för att möta militära hot.

Pressträffen hålls i samband med att försvarsministrarna håller ett möte i Bryssel.