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Midsommarfirande vid Gunnebo slott i Mölndal utanför Göteborg. (Hanna Brunlöf/TT / TT Nyhetsbyrån)
Midsommar

Helena från Portugal: ”Har inget som midsommar där”

Av Jacob Ruderstam
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Det är inte bara svenskar som firar midsommar just nu. Helena från Portugal har i dag tagit sig till Gunnebo slott och trädgårdar i Mölndal

– Där har vi ingenting sådant här, så vi tycker det är väldigt kul, säger hon till GP.

I Uppsala har studenterna Alinna från Mexiko och Catherine från Belgien fått lära sig vad en svensk midsommar är.

– Det känns som att man måste fira midsommar när man väl är i Sverige, säger Alinna till SVT Nyheter Uppsala.

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