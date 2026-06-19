Helena från Portugal: ”Har inget som midsommar där”

Det är inte bara svenskar som firar midsommar just nu. Helena från Portugal har i dag tagit sig till Gunnebo slott och trädgårdar i Mölndal

– Där har vi ingenting sådant här, så vi tycker det är väldigt kul, säger hon till GP.

I Uppsala har studenterna Alinna från Mexiko och Catherine från Belgien fått lära sig vad en svensk midsommar är.

– Det känns som att man måste fira midsommar när man väl är i Sverige, säger Alinna till SVT Nyheter Uppsala.