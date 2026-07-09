”Helveteslarven” bara kilometer från Öresundsbron

Den så kallade ”helveteslarven” har upptäckts på tre platser på ön Amager i Köpenhamn, rapporterar Danmarks Radio. Efter sommaren blir spridningen en fråga för Folketinget som ska ta fram en plan för kampen mot larven.

”Vi hade hoppats att det skulle dröja innan ekprocessionspinnaren kom till Köpenhamn. Men nu är den här”, skriver Köpenhamns kommun i ett uttalande.

Giftlarven har små hårstrån som lossnar och kan spridas flera kilometer med vinden. De kan orsaka smärtsam klåda, rodnad och blåsbildning i bland annat ögon och andningsorgan.

TT konstaterar att Amager bara är några kilometer från Öresundsbron. Experter bedömer att den sannolikt kommer att spridas även till Sverige.