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En kvinna i Stuttgart skyddar sig mot solen, 26 juni. (Marijan Murat /AP/TT)
KlimathotetExtremvädret i Europa

Hettan kopplas till fler än 5 000 dödsfall i Tyskland

Av Helena Sällström
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Tyskland har hittills i år haft 5 120 värmerelaterade dödsfall, skriver Süddeutsche Zeitung med hänvisning till preliminära siffror från det tyska folkhälsoinstitutet Robert Koch.

Värme anges sällan som den officiella dödsorsaken, utan siffrorna tas fram med statistiska metoder. Ofta handlar det om att värmen har förvärrat underliggande sjukdomar.

– Sambandet mellan överdödlighet och hetta är oomstritt. Värme leder till fler dödsfall, säger Alexandra Schneider, biträdande chef för Institutet för epidemiologi vid Helmholtz Munich, till Bloomberg.

De flesta dödsfallen inträffade under den extrema värmeböljan i juni, då veckomedeltemperaturen låg långt över 20 grader.

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Genomsnittstemperaturer över 20 grader innebär ofta en fara (tyska)
www.sueddeutsche.de
Effekterna av värmen kan bli ännu värre i framtiden (tyska)
www.zeit.de
Friska människor kan ofta klara värmen bra men för utsatta grupper är den ett dödligt hot
Bloomberg  · Ofta betalvägg
4 270 av dödsfallen inträffade bland personer över 75 år
Reuters  · Ofta betalvägg
Värmeböljorna kopplas till klimatförändringarna (9 juli)
www.theguardian.com
Läs pressmeddelandet från Robert Koch-institutet
www.rki.de
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