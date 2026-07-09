Hettan kopplas till fler än 5 000 dödsfall i Tyskland

En kvinna i Stuttgart skyddar sig mot solen, 26 juni.

Tyskland har hittills i år haft 5 120 värmerelaterade dödsfall, skriver Süddeutsche Zeitung med hänvisning till preliminära siffror från det tyska folkhälsoinstitutet Robert Koch.

Värme anges sällan som den officiella dödsorsaken, utan siffrorna tas fram med statistiska metoder. Ofta handlar det om att värmen har förvärrat underliggande sjukdomar.

– Sambandet mellan överdödlighet och hetta är oomstritt. Värme leder till fler dödsfall, säger Alexandra Schneider, biträdande chef för Institutet för epidemiologi vid Helmholtz Munich, till Bloomberg.

De flesta dödsfallen inträffade under den extrema värmeböljan i juni, då veckomedeltemperaturen låg långt över 20 grader.