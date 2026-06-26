Hizbollah-politiker: ”Avtalet omöjligt utan inbördeskrig”

En kvinna håller upp en bild av en dödad Hizbollahstridande i Kfar Sir, Libanon den 21 april 2026.

Avtalet som Libanon har slutit med Israel blir omöjligt att genomföra utan ett libanesiskt inbördeskrig. Det säger Hassan Fadlallah, parlamentsledamot för Hizbollahs politiska, icke terrorstämplade gren, enligt AFP.

”Regeringen kan omöjligt verkställa avtalet om de inte, med USA:s hjälp, startar ett inbördeskrig”, säger Fadlallah.

Enligt honom innebär avtalet libanesiska eftergifter som bara gynnar Israel, skriver Al Jazeera. Hans parti är emot alla direkta förhandlingar med Israel.

Al Jazeeras Ronnie Chatah säger i en analys att han inte väntar sig någon verklig fred just därför att militären förr eller senare skulle tvingas till direkt konfrontation mot Hizbollah.

Libanons president Joseph Aoun menar att avtalet är ett första steg mot en återupprättad suveränitet.

– Det är slut på ockupation, fångar, underordning och förmyndarskap, säger han enligt AFP.