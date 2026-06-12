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Den vatikanske diplomaten Paolo Borgia (till höger) ledde hjälpsändningarna. Bilden tagen vid ett annat tillfälle. (Hussein Malla / AP)
MellanösternkrisenIsrael-Hizbollah

Hjälp från Vatikanstaten stoppad av israelisk militär

Av Daniel Persson
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En hjälptransport organiserad av Vatikanstaten hindrades på fredagen att nå kristna byar i södra Libanon, skriver AFP. Sändebudet – den vatikanske diplomaten Paolo Borgia – stoppades av tungt beväpnad israelisk militär och tvingades byta kurs, uppger en deltagare för nyhetsbyrån.

Flera kristna områden har hamnat i skottlinjen för Israels offensiv. Hjälpkonvojen som bestod av 25 lastbilar med förnödenheter då många, främst odlare, är barskrapade då de inte har tillgång till sina egna fält.

Hjälptransporterna hade koordinerats med FN:s fredsbevarande styrkor. Efter stoppet tog de en annan väg och uppges ha nått fram med hjälpen 12 timmar försenat.

Krav har ställts på Israel att omedelbart släppa in hjälp i de berörda områdena
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