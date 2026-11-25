Jensen Huang togs emot med jubel och applåder när han träffade Nvidias personal dagen efter nyheten att han återvänder som bolagets högsta chef.

– Jag har gjort en del fruktansvärda misstag. Jag var otrogen mot min fru, sårade mina barn och sårade även er, sa Huang på ett möte med alla anställda, enligt New York Times.

Den omsusade tech-vd:n berättade också att han går i terapi i en och en halv timme varje dag. Huang tog också upp rapporterna om hans hårda ledarstil som inbegripit förolämpningar och aggressiva kommentarer.

– När jag går för långt blir människor sårade och förminskade. Och det är fel.