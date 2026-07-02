Huovinen: Ryssland vill tvinga Ukraina att backa

Ett flerfamiljshus som träffades i attackerna mot Kyiv.

Omkring 500 drönare och 70 robotar användes i nattens ryska attacker mot Ukraina, varav de flesta riktades mot Kyiv där minst 22 personer dödades.

Militärexperten Johan Huovinen säger i SVT att det är ovanligt att Ryssland använder så många robotar i en och samma attack. Vanligtvis handlar det om uppemot 20 robotar, säger han.

Nattens attack kommer efter den senaste tidens ukrainska drönarattacker mot mål i Ryssland, bland annat mot landets energisektor.

– Från rysk sida vill man eskalera situationen för att få Ukraina att deeskalera. Samtidigt vill man visa den ukrainska sidan att Ryssland har en betydligt större förmåga att genomföra den här typen av attacker, säger Huovinen.