ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
En skadad anläggning i Iran. (Planet Labs PBC /AP/TT / AP)
MellanösternkrisenFredssamtalen

IAEA-chefen: Ska besöka Irans kärnanläggningar

Av Anders Hovne
Publicerad:

FN:s atomenergiorgan (IAEA) kommer att genomföra inspektioner vid Irans kärnenergianläggningar – förr eller senare. Det säger IAEA-chefen Rafael Grossi, enligt AP.

– Om det sker i övermorgon, om en vecka eller om tio dagar är viktigt men inte avgörande. Det kommer att ske, säger Grossi.

Grossi påpekar att avtalet mellan USA och Iran slår fast att Irans kärnaktivitet ska övervakas av IAEA.

USA har tidigare sagt att inspektioner kommer att genomföras, medan detta har avvisats från iranskt håll, rapporterar Al Jazeera.

Avtalet slår fast att Irans anrikade uran ska nedgraderas
AP  · Ofta betalvägg
Förhandlingar mellan USA och Iran pågår i Schweiz
Reuters  · Ofta betalvägg
Grossi: Behöver såklat inspektera
TT
Al Jazeera följer utvecklingen löpande
live · Al Jazeera
Annons
Sommardeal: upp till 30 % rabatt på utvalda hotell hos Elite
Elite Hotels

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
MellanösternkrisenFredssamtalenUSAMellanösternIranNordamerika Rafael GrossiIAEA