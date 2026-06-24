IAEA-chefen: Ska besöka Irans kärnanläggningar

FN:s atomenergiorgan (IAEA) kommer att genomföra inspektioner vid Irans kärnenergianläggningar – förr eller senare. Det säger IAEA-chefen Rafael Grossi, enligt AP.

– Om det sker i övermorgon, om en vecka eller om tio dagar är viktigt men inte avgörande. Det kommer att ske, säger Grossi.

Grossi påpekar att avtalet mellan USA och Iran slår fast att Irans kärnaktivitet ska övervakas av IAEA.

USA har tidigare sagt att inspektioner kommer att genomföras, medan detta har avvisats från iranskt håll, rapporterar Al Jazeera.