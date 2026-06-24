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Liberalernas partiledare Simona Mohamsson och Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson under deras uppmärksammade pressträff i mars. (Anders Wiklund/TT)
Valet 2026Opinionsläget

Ilska inom SD: Lägger för mycket tid på att hjälpa L

Av Alice Hermansson
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Sverigedemokraternas regeringsöverenskommelse med Liberalerna har inte gått hem inom partiet. Det uppger flera SD-källor för TV4 Nyheterna. Partiet lägger för mycket tid och energi på att hjälpa L över riksdagsspärren, menar flera.

– Det finns ett starkt tvivel kring ledningens beslut, säger en av kritikerna.

Oron handlar också om att man är rädd att tappa röster till lokala missnöjespartier eller partier som står längre till höger än SD.

I mars strök L sin röda linje mot SD och går nu till val på att sitta i en regering om Tidösidan vinner valet. En högt uppsatt person inom partiet säger att om planen var att ”krama ihjäl” L så har man lyckats.

Partisekreterare Mattias Bäckström Johansson tonar ner missnöjet och menar att man går in i valrörelsen med högt självförtroende.

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