Inga tecken på att nye ayatollan kommer visa sig

Runt 15 miljoner människor väntas delta i statsbegravningen för ayatolla Ali Khamenei i Teheran, men var hans son och efterträdare Mojtaba Khamenei är förblir ett mysterium, skriver CNN.

Irans regering har gått ut med flera evenemangsplaner, men det finns inga tecken på att den nye högste ledaren kommer visa upp sig. Om det planeras görs det sannolikt i största säkerhet med tanke på Israels och USA:s underrättelseövertag. Israel har lovat att mörda alla nya iranska ledare.

Mojtaba Khamenei har inte visat sig sedan attacken som dödade hans far i slutet av februari, och som han själv tros ha skadats i. De enda påstådda livstecknen har varit skrivna meddelanden återgivna av iranska statsmedier.