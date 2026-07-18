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Den här bilden kommer från en video som har publicerats av USA:s militärkommando för Mellanöstern och påstås visa en drönarattack mot en iransk flottbas den 12 juli i år. Bilden har alltså ingen koppling till innehållet i artikeln. (AP/TT)
MellanösternkrisenIrankriget

BBC:s analys visar att USA träffade civil infrastruktur

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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I USA:s attacker mot Iran under natten till lördagen skadades civil infrastruktur – bland annat broar och en tunnel. Det hävdar den statliga iranska nyhetsbyrån Irib enligt CNN.

Det amerikanska militärkommandot för Mellanöstern uppger i sin tur att attackerna har riktats mot ”militär logistisk infrastruktur, underjordiska vapenförråd och sjöstridsförmågor”, skriver BBC.

Samtidigt tillbakavisar USA iranska anklagelser om att man under en tidigare attack ska ha träffat flera broar, en tågstation och en flygplats. Med hjälp av videofilmer skriver BBC emellertid att man har verifierat att åtminstone en bro i norra Iran har skadats.

Enligt Genèvekonventionen kan attacker mot civil infrastruktur utgöra krigsbrott.

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